Operaio muore sul colpo colpito dal carico di una gru, nuova tragedia sul lavoro

Un destino terribile per l’operaio 28enne Mohammed Ali Fathi Abdelghan. Il giovane è morto dopo essere stato colpito da una cassaforma metallica mentre stava lavorando in un cantiere di via Parravicini, dietro alla Stazione Centrale di Milano.

Le cause dell’incidente , avvenuto questa mattina presto, sono ancora tutte da verificare. Si sa che il carico della gru si è sganciato all’ improvviso e ha colpito Mohammed, uccidendolo sul colpo.

L’operaio 28enne stava lavorando qui in Italia da 2 anni mentre la moglie e la sua bambina di 3 anni sono rimaste in Egitto. Da mesi era impegnato nei lavori all’edificio dove è avvenuta la tragedia, una torre residenziale di otto piani per un totale di 20 appartamenti.

Sul dramma è intervenuto anche il Sindaco di Milano Beppe Sala: “È l’ennesima tragedia sul lavoro, continuiamo a fare richiami sulla sicurezza ma obiettivamente non si fa abbastanza. Vanno bene i protocolli, va bene tutto però c’è da fare di più sul tema della sicurezza.”

Il cantiere, intanto, è stato chiuso per tutti i rilievi e gli accertamenti.