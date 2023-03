Vola dal ponteggio del cantiere, operaio 60enne di Pula in codice rosso

E’ stato trasportato in codice rosso al policlinico di Monserrato un operaio di 60 anni vittima di un incidente sul lavoro a Pula, nel sud Sardegna. L’uomo, da quanto si apprende, stava eseguendo lavori su uno stabile in via Garibaldi quando ha perso l’equilibrio ed è caduto dal ponteggio, volando per alcuni metri per poi schiantarsi sul terreno. L’operaio è stato subito soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pula e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale. Sul posto anche i militari del nucleo ispezioni lavoro che si occuperanno di ricostruire l’incidente e verificare la sicurezza dell’impalcatura, controllando che tutte le norme di sicurezza siano state rispettate.