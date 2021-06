Spaventoso incidente durante la notte in località “Ulestri” nel comune di Ilbono. Un’autovettura condotta da un 29 enne del paese è uscita di strada, capovolgendosi in un terreno sottostante la carreggiata. L’uomo, rimasto ferito in modo grave, fortunatamente è stato soccorso nel giro di pochi minuti dai Vigili del fuoco e ricoverato in codice rosso all’ospedale di Lanusei. Sul posto hanno operato anche i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Lanusei.