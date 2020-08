Vittorio Sgarbi “innamorato” di Santu Lussurgiu: “Visitate uno dei borghi meglio conservati in Italia”

“Ieri sono stato a Santu Lussurgiu, un piccolo borgo di 2mila anime abbarbicato su una collina a 500 metri sopra il livello del mare, in provincia di Oristano. Sono rimasto sorpreso per il decoro del suo centro storico, tra quelli meglio conservati d’Italia. Se andate in Sardegna, visitatelo”. A scriverlo sulla sua pagina ufficiale di Facebook è il critico d’arte Vittorio Sgarbi, nell’Isola in vacanza. Eccolo, nella foto scattata insieme al giovane sindaco del paesino isolano, Diego Loi.