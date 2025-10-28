È un Vittorio Feltri ancora una volta senza filtri che, a distanza di un mese, racconta l’aggressione subìta sotto casa, probabilmente a scopo di rapina, mentre si recava in redazione. Stando a quanto raccontato da Feltri, all’improvviso ha notato avvicinarsi due soggetti dall’aria non proprio raccomandabile.

“Mi hanno puntato uno spray al peperoncino e li ho colpiti con un cartone micidiale, non se lo aspettavano. Ho la mano che mi fa ancora male”, racconta io direttore editoriale de Il Giornale a Il Corriere della Sera.

Feltri raccolta che nessuno si è fermato perché tutto si è svolto nel giro di pochissimi secondi.

“Spaventato? Macché, semmai sono incazzato. Ho la mano sinistra che mi fa ancora male, per quindici giorni ho avuto il livido”, precisa il direttore.

“Ma vi sembra una cosa normale che accadano queste cose in pieno giorno?”, ha precisato ieri sera raccontando la vicenda al programma di Rete4 Fuori dal Coro, che si interroga da tempo sulla grande problematica della sicurezza nelle città italiane.