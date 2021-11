Virus in Sardegna, calano i contagi ma con un ricovero in più: il braccio di ferro contro il Covid continua. Ben 45 sardi in più in quarantena rispetto a ieri, stabili le terapie intensive, nessun decesso: c’è un ricovero in più in area medica.

In Sardegna si registrano oggi 58 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 1152 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7464 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (come ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 46 ( 1 in più di ieri).

1479 sono i casi di isolamento domiciliare (45 in più rispetto a ieri).

Non si registrano decessi.