Violenza in autobus: sedicenne spara con una scacciacani a un ragazzo di 17 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’episodio è accaduto questo pomeriggio ad Asola, in provincia di Mantova. Un ragazzino di 16 anni ha sparato in bocca con una scacciacani ad un altro giovanissimo di 17 anni mentre si trovavano su un autobus. Stando alle prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite, ma non se ne conoscono i motivi. La reazione del 16enne sarebbe stata quindi spropositata: ha puntato la pistola in bocca al 17enne e ha sparato. A chiamare i soccorsi è stato l’autista del bus: il ragazzino è ricoverato per un trauma facciale e tre denti rotti ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 16enne, invece, fermato dai carabinieri, è stato denunciato per lesioni gravissime.