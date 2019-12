Brutto incidente nella tarda serata di ieri a Selargius.

Un motociclista di 25 anni è rimasto ferito gravemente dopo un violento scontro tra la sua moto e un’auto, in via Trieste.

Il giovane è stato trasportato in ospedale con diverse lesioni, ma, stando al parere dei medici, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre al 118, i carabinieri.