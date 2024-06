Violento schianto frontale tra due auto tra Oliena e Dorgali, 4 feriti estratti dalla lamiere

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada provinciale 46, vicino a Oliena in prossimità del ponte di Oloè, per un incidente stradale. Secondo la prima ricostruzione, due auto, una Renault e un’Alfa Romeo, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente.

La squadra dei vigili del fuoco ha dovuto estrarre due persone rimaste incastrate nelle lamiere per poi consegnarle alle cure del personale del 118, per la successiva messa in sicurezza e bonifica del sito. In totale sono state quattro le persone ferite. Sul posto sono intervenuti anche l’elisoccorso e quattro ambulanze per il trasferimento dei feriti al vicino ospedale San Francesco. La strada è stata a lungo chiusa per le operazioni di soccorso. Sul posto erano presenti anche i carabinieri per i rilievi.