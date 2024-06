Sant’Anna Arresi in lutto, il paese si ferma per salutare il suo concittadino Stefano Pistis

Sant’Anna Arresi in lutto, il paese si ferma per salutare il suo concittadino Stefano Pistis, il militare che due giorni fa ha perso la vita in un tragico incidente stradale lungo la 131: proclamato il lutto cittadino, i funerali sono in corso in questo momento.