Villasor, al luna park di Santa Vitalia gratis

Divertimento assicurato, dopo le fatiche tra i banchi di scuola, per festeggiare al meglio l’ultima giornata dedicata alle celebrazioni per la Santa nella chiesetta situata nella zona campestre del territorio, dischi volanti e case stregate voleranno e spalancheranno le porte dell’horror, gratis. Un omaggio, infatti, agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Villasor, un giro sulle attrattive colorate che da venerdì richiamano migliaia di persone. Gran pienone, le feste paesane si confermano, ancora una volta, come uno dei maggiori appuntamenti: dopo Uta, Decimomannu, Serrenti, solo per citare alcuni centri, anche Villasor, che chiuderà le intense settimane di messe, processioni, concerti e fuochi d’artificio.

Tra i richiami delle feste, il luna parck, senza dubbio, è uno tra i motivi trainanti degli eventi: dalle classiche giostre come gli autoscontri e il tirapugni, a quelle più movimentate che catapultano sino al cielo gli appassionati delle forti emozioni. Girano senza sosta, tra musica e richiami sonori, dai più piccoli agli adulti è sempre un momento di svago e divertimento. Anche l’horror ha fatto visita a Santa Vitalia, a piedi o comodamente seduti, fantasmi e mostricciatoli tentano di spaventare i visitatori. Ad attendere gli ospiti, anche Michael Myers, d’altronde Halloween è oramai imminente. In posa per una foto, non è poi così spietato come nella saga che da decenni accompagna gli incubi di Laurie. A dare la comunicazione ufficiale è il primo cittadino Massimo Pinna: “Con grande piacere comunico che anche quest’anno i gestori delle attrazioni del Luna Park invitano gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Villasor a partecipare al “Pomeriggio insieme al luna park” oggi dalle 16:30 alle 17:30 si potrà accedere gratis per un giro ad alunno in vari giochi in base all’età”. Un bonus che verrà consegnato direttamente a scuola, “per gli assenti confidiamo nella collaborazione e nella disponibilità dei rappresentanti di classe o chi per loro”.