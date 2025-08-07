Da Muravera a Villasimius “non c’è più spazio per i comuni mortali nelle spiagge sarde”: e ci sarebbero “numerosi stabilimenti che non rispettano la a distanza di legge dalla battigia”. La segnalazione giunge da un lettore di Casteddu Online che si aggiunge al bagnante in gita allo scoglio di Peppino e alla peripezia affrontata. Uno sfogo amaro, quello di Marco, un semplice operaio sardo, che domenica 3 agosto ha voluto portare la sua famiglia al mare per godersi l’unico giorno libero della settimana. Ma quella che doveva essere una giornata di relax si è trasformata in una corsa a ostacoli tra parcheggi salati, lunghe camminate e stabilimenti deserti ma invalicabili. Costo del parcheggio 14 euro, e “dopo una camminata di oltre 2 o 3 chilometri per raggiungere la spiaggia, mi sono trovato circondato da chilometri di stabilimenti privati, dei resort, completamente deserti — pur essendo in pieno agosto e in piena stagione estiva”.

“Parliamo di un chilometro, forse due, di spiaggia allo Scoglio di Peppino completamente occupati da lettini e ombrelloni, ripeto, quasi tutti vuoti. Ci stanno togliendo anche la dignità e la voglia di andare al mare. Una sana domenica in famiglia, per far felici i nostri bambini”.

“Ormai sono un privilegio di chi può spendere soldi e molti. Anche a Villasimius stessa storia. Inoltre nessuno controlla il rispetto delle regole. Ci sono situazioni assolutamente illecite sotto gli occhi di tutti” spiega il lettore di Casteddu Online. “Mi riferisco ai numerosi stabilimenti che non rispettano la distanza di legge dalla battigia, come documentano le foto che allego. Oltretutto la vergogna sta nel fatto che, da sempre, questi “mostri delle spiagge” sono inesorabilmente vuoti. Tanti posti e pochissimi clienti. E’ una vergogna. Andrebbero limitati a pochissimi posti proprio perché, il fatto che siano praticamente vuoti, sancisce la loro inutilità”. Una dura riflessione insomma che mette in evidenza come la tematica sia particolarmente sentita in questa estate 2025.