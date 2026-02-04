Momenti di paura questo pomeriggio per un incendio che ha devastato il campeggio di Porto Corallo, ed in particolare l’ex pizzeria La Rotonda. Sul posto i vigili del fuoco di San Vito, Carabinieri e il Corpo Forestale di Villaputzu per porre fine al rogo, sul quale si sta attualmente indagando.

“Sono profondamente rammaricato, arrabbiato e deluso per il fuoco che ha colpito il campeggio a Porto Corallo”, le parole del sindaco di Villaputzu Sandro Porcu.

“Non sappiamo ancora se il fuoco che ha colpito la rotonda del campeggio sia doloso o meno ma ci sono pochi dubbi. Ci saranno delle indagini per appurare eventuali responsabilità, spero con tutto il cuore che le indagini riescano a portare all’individuazione e a punire eventuali responsabili di questo gesto ignobile, qualora appunto fosse di origine dolosa anche se lo dico chiaramente, ho purtroppo pochissimi dubbi in proposito.

Per ora mi fermo qui.

Verrebbe voglia di mollare tutto!

Anche se ora è durissima sono convinto che la nostra volontà rimarrà incrollabile e il nostro impegno non verrà mai meno sempre per il bene del nostro paese”.