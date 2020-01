Villaputzu, nonnino cade in casa e si ferisce: salvato “grazie” a una telefonata

Paura in una casa del centro storico di Villaputzu. Un nonnino di circa ottant’anni è precipitato dalle scale della casa nella quale vive da solo, restando ferito. L’uomo, nonostante i dolori, ha avuto la lucidità di afferrare il telefono e chiamare il 112. All’operatore che gli ha risposto, ha avuto solo la forza di dire il suo nome e cognome: un dato sufficiente ai militari per insospettirsi e inviare una pattuglia sino all’abitazione dalla quale era partita la chiamata. I carabineri, agli ordini del comandante della compagnia di San Vito, Stefano Colantonio, sono intervenuti e l’hanno soccorso. Il nonnino ora si trova all’ospedale: ferito a causa della brutta caduta ma, fortunatamente, non in pericolo di vita.