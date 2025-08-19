Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Villaputzu, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito, sono intervenuti presso un cantiere edile situato lungo la ex Strada Statale 125, a seguito di un incendio appiccato da ignoti. Il sito è riconducibile a una società con sede legale in provincia di Agrigento.

Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito prontamente giunti sul posto, hanno interessato un miniescavatore, un “bobcat” e un container adibito a ufficio. I danni sono in corso di quantificazione.

L’allarme è stato lanciato dal guardiano del cantiere, affiancato da altre tre persone – due delle quali operai – che si trovavano nelle vicinanze del sito, impegnati in uno spuntino notturno. Secondo quanto riferito, si sarebbero accorti dell’incendio solo successivamente, provvedendo a segnalare l’accaduto ai soccorsi.

L’area, completamente recintata, non presenta segni evidenti di effrazione o altre tracce utili all’identificazione degli autori del gesto. I Carabinieri della Stazione hanno avviato i necessari accertamenti tecnici e informato l’Autorità Giudiziaria competente.