Villamassargia, compra un motore agricolo online ma è una truffa: denunciato un napoletano

Ieri a Villamassargia, i carabinieri della locale Stazione, a seguito delle indagini innescate dalla denuncia presentata da un pensionato 69enne, hanno denunciato per truffa aggravata un 21enne napoletano, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine.

Il giovane aveva proposto in vendita un fiammante motore agricolo sul sito online “subito.it“, lasciando un recapito telefonico per chi avesse voluto intraprendere una trattativa. Il pensionato, navigando fra le insidie del web, si era lasciato affascinare dalla prospettiva dell’acquisto di quella strumentazione che gli avrebbe facilitato il lavoro nell’orto e, contattato l’autore dell’inserzione, aveva accettato di versare un anticipo di 1200 euro sui costi dell’acquisto, che versava senza garanzia alcuna mediante bonifico su una carta Postepay Evolution. Ottenuto il denaro, come prevedibile, il venditore è sparito, deludendo le aspettative dell’anziano acquirente che si è rivolto ai carabinieri. I militari sono quindi risaliti all’autore della truffa che avrà un processo a Cagliari, ma recuperare il maltolto da un nullatenente dichiarato e di fatto impignorabile sarà arduo.