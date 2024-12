Un progetto nato dalla collaborazione tra il Comune, le attività commerciali e le associazioni culturali locali, un momento di condivisione e valorizzazione delle tradizioni e della cultura del territorio villacidrese nel contesto dell’atmosfera natalizia.

Quest’anno il Natale a Villacidro si presenta con una serie di appuntamenti imperdibili, che mirano a rafforzare il tessuto economico e sociale del paese. Le attività commerciali, veri pilastri dell’economia locale, e le associazioni culturali, custodi della creatività e delle tradizioni, sono protagonisti attivi di un programma ricco e variegato. Il programma degli eventi, che abbraccia tutto il periodo natalizio, include: le Notti Bianche, con negozi aperti fino a tardi e animazioni per le vie dei Bixinaus; concerti e spettacoli dal vivo, che porteranno musica e intrattenimento per tutte le età; laboratori creativi dedicati ai bambini e alle famiglie, per momenti di gioco e intrattenimento; eventi dedicati alla riscoperta delle tradizioni locali, con storie, usanze e sapori che rendono Villacidro da sempre un luogo unico e speciale. L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato, offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza natalizia autentica e coinvolgente; dall’altro, sostenere le attività locali e promuovere il patrimonio storico e culturale locale. Attraverso la magia del Natale, vengono così riscoperti i valori più veri di questo periodo: solidarietà, condivisione e la gioia dello stare insieme. Non resta che immergersi nell’atmosfera natalizia e vivere ogni momento con entusiasmo e partecipazione. I dettagli degli eventi sono comunicati nelle pagine istituzionali del paese