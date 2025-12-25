Villacidro in lutto per la morte della giovane Noemi: 37 anni, è uscita fuori strada ieri notte lungo la ss 196. Per lei non c’è stato niente da fare, all’arrivo dei soccorritori il suo cuore aveva già smesso di battere. Una tragedia avvenuta la vigilia di Natale, la donna viaggiava sulla sua Ford Focus quando, nel tratto di strada che collega Villacidro e Gonnosfanadiga, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte. La notizia della scomparsa di Noemi Collu si è subito diffusa in paese dove la donna era ben conosciuta e amata. Tanti i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti sui social, soprattutto da parte delle tante amiche che, ancora incredule, piangono per lei.

La statale è rimasta chiusa al traffico per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi di legge, per stabilire con certezza le cause del sinistro che ha spezzato la vita alla giovane donna.