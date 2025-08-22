Selargius – Grosso incendio alla periferia della città devasta una porzione di campagna: sviluppatosi a ridosso della ss554 verso le 22, ha richiamato l’attenzione di tanti automobilisti di passaggio.

Non è ancora conclusa la stagione dei fuochi che, anche quest’anno, hanno messo a dura prova vaste porzioni dell’Isola: lo dimostrano anche le fiamme di ieri notte che hanno bruciato sterpaglie e varia vegetazione tra Selargius e Monserrato. Per fortuna, in quel momento, almeno il vento era assente e ha permesso di circoscrivere pressoché nell’immediato il rogo.

Istituzioni e volontari proseguono con la campagna di sensibilizzazione contro la piaga che semina distruzione e condannano a morte decine di animali, si raccomanda ai cittadini, infatti, di avvisare subito i vigili del fuoco in caso di incendio al fine di contenere i danni provocati dalle fiamme.