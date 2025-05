Cagliari, il marciapiede di viale Regina Elena, nel tratto che si snoda sotto le mura dalla zona del parcheggio multipiano fino a quasi Piazza Costituzione, versa in condizioni di grave dissesto. A peggiorare la situazione contribuisce la scarsa illuminazione, in parte causata dalla folta chioma degli alberi, che rende difficile individuare le numerose irregolarità presenti. Il percorso pedonale è diventato un’insidia quotidiana, con frequenti cadute segnalate dai cittadini. Il consigliere comunale Giuseppe Farris ha presentato un’interrogazione all’assessore competente per sapere se e quali interventi si intendano adottare al fine di ripristinare la sicurezza dell’area. “Si tratta di una via centrale della città – sottolinea Farris – frequentata tutti i giorni da centinaia di persone che si recano nel parcheggio multipiano e da coloro i quali godono della bellezza del giardino sotto le mura, oltre che meta di turisti che si dirigono verso il Terrapieno o verso Castello”.