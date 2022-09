“Via i gattini dal cortile del condominio”, si cerca adozione del cuore a Quartu

Questi 2 fratellini, carini e dolci, di circa 4 mesi, cercano urgentemente adozione. Si trovano nel giardino di un condominio a Quartu, sopportati a fatica da alcuni condomini che vorrebbero che la signora che li accudisce, insieme ad altri 6 gatti adulti, non desse più loro da mangiare e da bere…finora la signora si è rifiutata, ma le discussioni sono sempre più frequenti…i gattini, come gli altri gatti, rischiano di non avere nemmeno un riparo ora che arriverà il freddo, perché mettere delle cucce sarebbe l’ennesimo motivo di discussione. Chi li può aiutare?? In caso di adozione si richiede la disponibilità a mantenere contatti nel tempo.

Per info su WhatsApp 3881757237

