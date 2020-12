Via al Vax Day, resta il rebus delle scorte: gli effetti tra sei mesi

Secondo i piani del governo, entro il prossimo trimestre dovremmo aprire 1.500 punti di somministrazione in tutto il Paese. L’obiettivo: immunizzare in un mese 1,4 milioni di operatori sanitari e 570mila tra addetti e ospiti delle residenze per anziani