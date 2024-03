Via al primo master in Sardegna dedicato allo Sport Business: tra gli interventi formativi anche quelli di Francescoli e Pavoletti

È in partenza il primo master in Sardegna dedicato allo Sport Business.

Tra gli interventi formativi anche la leggenda rossoblu Enzo Francescoli e Leonardo Pavoletti

Foto da destra a sinistra: Roberto Pintor, Co-founder Innoversity – Marco Pintor, Co-founder Innoversity – Matteo Stagno, Segretario Generale Sportivo Cagliari Calcio.

Sport Business Mastery: è questo il nuovo percorso formativo presentato – nella cornice dell’Unipol Domus – da Innoversity, scuola di formazione professionale con sede a Cagliari.

L’obiettivo del master è quello di trasmettere ai partecipanti tutte le competenze e gli strumenti necessari per guidare realtà sportive ad ogni livello, trattandole come vere e proprie aziende. All’interno del programma saranno presenti materie come marketing, gestione finanziaria, diritto sportivo, organizzazione eventi, sostenibilità e molte altro ancora, con particolare attenzione allo sviluppo delle Soft Skills.

Rivolto a dirigenti di istituzioni sportive, professionistiche e non, responsabili nell’organizzazione e gestione di eventi e/o impianti sportivi, manager di imprese che investono nello sport, inoccupati, diplomati o laureati, atleti ed ex atleti che vogliano intraprendere una carriera manageriale in ambito sportivo.

Un’opportunità unica per imparare dai professionisti del settore, con i preziosi contributi – tra gli altri – di Enzo Francescoli, direttore sportivo del River Plate, e di Leonardo Pavoletti, capitano del Cagliari. I corsisti saranno coinvolti in progetti reali, avvalendosi di un corpo docente composto da formatori, esperti di comunicazione, dirigenti aziendali, consulenti e giornalisti. Importanti realtà e aziende come Cagliari Calcio, Forte Village, Randstad e Decathlon, sono partner ufficiali del progetto.

“Con Sport Business Mastery” – sottolinea Roberto Pintor, co-fondatore e direttore di Innoversity – “ci proponiamo non solo di formare professionisti competenti nel settore sportivo, ma anche di promuovere una visione che vede lo sport come catalizzatore di sviluppo sociale ed economico.”

Sono aperte le iscrizioni per il master in partenza ad aprile 2024

Contatti:

Mail Innoversity: [email protected]

Sito Innoversity: https://innoversityformazione.com/