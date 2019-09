Vertenza Forestas, Solinas: “Manteniamo gli impegni con 5 mila lavoratori”

“La volontà politica di dare una definitiva e positiva soluzione per gli oltre 5.000 lavoratori di Forestas non è mai venuta meno. Il dilatarsi dei tempi di pubblicazione on line è dovuto esclusivamente ad alcuni approfondimenti tecnici sulle due delibere: poche settimane rispetto ai decenni di attesa dei lavoratori”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas