Verona-Cagliari 0-2, San Pavoletti e Turbo Deiola: i rossoblù vincono al Bentegodi dopo 53 anni. Impresa storica del Cagliari di Nicola che ipoteca la salvezza battendo due a zero gli scaligeri: Pavoletti torna titolare e come ogni anno decide il campionato del Cagliari, nel finale entra Deiola e firma il raddoppio su assist di Gaetano. Rossoblù a più otto sul terzultimo posto, già sabato in casa contro l’Udinese può arrivare la salvezza matematica. Senza Mina e Piccoli, oggi il Cagliari ha moltiplicato le forze senza fare giocare il Verona e riuscendo anche a sorpassarlo in classifica. Una vittoria fondamentale nell’economia del campionato, la squadra si è compattata proprio nel match della verità davanti a centinaia di sardi in festa.

Una splendida partita con Caprile che è stato in pratica spettatore non pagante, si temeva per l’assenza di Mina e invece la difesa non ha mai ballato. In attesa di tempi migliori, il Cagliari va a conquistare un’altra salvezza e col centrocampo a tre (strepitoso Adopo) stavolta la squadra ha girato a mille.