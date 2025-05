La Polizia Locale e la Guardia Costiera di Cagliari con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Cagliari, a seguito di attività di monitoraggio ed osservazione di attività commerciali non regolari nel settore ittico, hanno sottoposto a controllo un venditore ambulante di prodotto ittico che operava con un furgone in maniera stabile lungo la via Is Mirrionis a Cagliari. Durante le verifiche di polizia amministrativa la Guardia Costiera ha rinvenuto circa 60 kg di molluschi bivalvi (mitili e ostriche) totalmente privi dei requisiti di tracciabilità. L’ambulante abusivo è stato pertanto sanzionato con 1500€ di verbale ed il prodotto ittico è stato sottoposto a sequestro. La Polizia Locale ha inoltre accertato la mancanza di titolo autorizzativo per l’esercizio di attività commerciale irrogando una sanzione di 5000 euro ed ha altresì riscontrato la mancanza di copertura assicurativa del mezzo usato per il commercio, a seguito della quale ha sottoposto a sequestro amministrativo il furgone. Gli accertamenti hanno registrato fasi concitate, durante le quali il commerciante abusivo ha cercato di ostacolare l’operato degli ufficiali ed agenti di polizia operanti ma gli stessi, con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Cagliari, hanno riportato la situazione alla normalità e le operazioni di notifica delle sanzioni e dei verbali sono proseguite regolarmente. L’attività congiunta della Guardia Costiera e della Polizia Locale di Cagliari volta a prevenire e reprimere il commercio irregolare in particolare di prodotto ittico prosegue nell’ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio ed è mirata a tutale la regolarità del commercio ed, in particolare, della filiera della pesca.