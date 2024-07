Vasto incendio a Serramanna, il fuoco minaccia case e aziende ai bordi della Statale 196

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Serramanna – Un grosso incendio minaccia case e aziende agricole. Tre elicotteri in azione, la disperazione di una residente: “Pregate per noi, per tutte le persone che vivono qui vicino e per tutti i soccorritori che sono lì per cercare di domare le fiamme”.

Da circa un’ora un vasto rogo è in atto nelle campagne del paese limitrofe alla Statale 196: per sicurezza è stata chiusa momentaneamente al traffico anche un tratto della provinciale che conduce a Villacidro. Forti esplosioni si susseguono, come gli elicotteri che operano senza sosta per arginare i danni e domare le alte fiamme che minacciano case e aziende situate nella zona. Il traffico veicolare è stato in parte dirottato lungo le arterie secondarie.