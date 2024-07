Ha un malore mentre pesca arselle, muore a 83 anni davanti agli occhi di nipote e genero: addio a Dino Mei

Un pensionato di Carbonia, Dino Mei, è morto tragicamente a San Giovanni Suergiu, nelle acque di Sa Guardia de Su Craboni. L’anziano, 83 anni, stava pescando delle arselle in trenta centimetri d’acqua quando è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. A riva c’erano il nipote e il genero, che hanno subito dato l’allarme, ma è stato tutto inutile. Hanno visto il loro parente morirgli sotto gli occhi mentre cercavano di salvarlo il personale medico del 118 della Sulcis Emergenze e l’equipe medica arrivata con un’ambulanza medicalizzata direttamente dal Sirai di Carbonia. In azione anche la Guardia Costiera di Sant’Antioco col comandante Fabio Vaccaro. Del fatto è stato informato il magistrato di turno.

La morte, come detto, è sopraggiunta per cause naturali e la salma è stata restituita alla famiglia.