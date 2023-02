Vandali o ambientalisti sardi? Imbrattata con vernice la statua di Grazia Deledda

Imbrattata con vernice verde sul volto la statua del premio Nobel Grazia Deledda in corso Garibaldi, nella sua Nuoro. “Un gesto ignobile e la dimostrazione di totale inciviltà e mancanza di rispetto”, commenta il sindaco Andrea Soddu. La statua è stata imbrattata di vernice da ignoti teppisti. “Lo sfregio è stato compiuto non solo su un’opera che rende onore alla nostra concittadina premio Nobel, ma, per il suo valore simbolico, verso l’intera città. Ripristineremo al più presto l’opera rovinata, ma resta tanto sdegno e l’amarezza per un atto che offende tutti i cittadini”, aggiunge Soddu.

Fra le ipotesi al vaglio, anche quella che possa trattarsi di una mossa degli ambientalisti che, in tutta Italia e in diversi altri Paesi, hanno preso di mira le opere d’arte con secchiate di vernice per richiamare l’attenzione sulle problematiche ambientali.