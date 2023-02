Carri, maschere e giocolieri: a Quartu doppio Carnevale, si festeggia anche martedì grasso

Una prima volta, storica, per Quartu. La città, il 21 febbraio, festeggerà per la prima volta il martedì grasso. COme? Dalle diciassette maschere, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco e tanti artisti si esibiranno sotto i portici di viale Colombo. E sabato 25 il grande corte con tanti carri, molti provenienti dal resto della Sardegna: tra gli altri, spiccano i Bois di Escalaplano, i Martis de agos di Maracalagonis, il gruppo Tuvumannu Ratantira di Cagliari, gli sbandieratori di Iglesias, Sant’Andrea di Gonnesa, i bambini delle scuole Cimabue e Tiziano, l’oratorio Sant’Antonio. Il Comune ha concesso il patrocinio e il finanziamento alle due iniziative imbastite dalla Pro Loco guidata da Stefano Lai: “Finalmente, dopo anni di restrizioni e limitazioni, torniamo a divertirci tutti quanti insieme. Ringrazio l’amministrazione comunale per la fiducia, siamo pronti a dare il meglio per regalare alla città un Carnevale bello e indimenticabile, arricchito dalla presenza di tanti carri e maschere provenienti da più parti della Sardegna”.

Lai ricorda gli orari: “Il 21 febbraio via agli eventi dalle 17, in viale Colombo. Sabato 25 si parte alle 16:30 da via Cecoslovacchia sino alla piazza del Comune”.