Vaccini in Sardegna, Pais chiarisce: “Solo un consigliere è stato vaccinato ma perché è un medico”

Di



cagliari

“Dalle verifiche che ho ritenuto immediatamente di effettuare, risulta fino a questo momento che nessun consigliere regionale sia stato vaccinato. Solo uno di loro è stato sottoposto a vaccinazione in quanto medico di medicina generale, quindi è rientrato nelle priorità per la sua professione, non certo perché è un politico”. Lo precisa il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais