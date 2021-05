Vaccinazioni anti Covid agli over 40, si parte: ma non in Sardegna

Campania e Veneto sono alcune delle regioni partite con le prenotazioni per le vaccinazioni gli over 40. Ma in Sardegna ancora nulla. Tanti oggi gli utenti che tramite il link dell’assessorato regionale alla Sanità hanno tentato di iscriversi, in base alle dichiarazioni di Figliuolo che indicava il via nella data di oggi (anche se solo per le prenotazioni, per le somministrazioni aveva indicato il mese di giugno). Ma non c’è stata nulla da fare, solo alcune regioni sono già partite. Tra queste non c’è la Sardegna.

“Il sistema è in fase di implementazione per consentire la prenotazione ai care-giver e ai familiari conviventi dei soggetti fragili aventi diritto e a tutta la popolazione over 40”, aveva dichiarato l’assessorato. Ma la possibilità potrebbe concretizzarsi “a breve” fanno spere dall’assessorato. Ma ancora una data certa non c’è.