Vacca, M5S: “Monserrato snobbata, mancano servizi e un quartiere per gli studenti”

Mancano i servizi per gli studenti. Che preferiscono andare a divertirsi a Cagliari, snobbando Monserrato. È l’analisi di Gianfranco Vacca, candidato del Movimento 5 Stelle alle prossime comunali monserratine. Il tema della città morta “è un dilemma di non facile soluzione”, ammette Vacca, “il problema del vedere pochi giovani in giro credo sia un problema relativo a quest’ultimo decennio che non riguarda solo la nostra città ma in tutto l’hinterland cagliaritano, anche se Monserrato avrebbe il grosso vantaggio di sfruttare il flusso di studenti che vanno nella cittadella universitaria o al policlinico. Sarebbe interessante capire il motivo per cui questi ragazzi preferiscono utilizzare Monserrato solo come punto di passaggio e non fermarsi e rianimare la nostra città. Probabilmente”, aggiunge, “un fattore potrebbe essere la mancanza di una zona studenti e di servizi ad hoc, inoltre, un ragazzo o ragazza preferisce sicuramente vivere in una zona frequentata da altri studenti: se osserviamo cosa succede a Cagliari potremmo rilevare”, conclude, “che gli studenti risiedono quasi tutti nei pressi delle Case degli Studenti o in prossimità delle mense universitarie”.