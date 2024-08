Vacanze stellari per Katy Perry e Orlando Bloom a Castiadas, tra super resort e maxi yacht

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Katy Perry e Orlando Bloom hanno scelto la Sardegna per qualche giorno di vacanza. La coppia ha alloggiato, in gran segreto, alla Villa del Re, godendosi tanto relax cento per cento isolano. Poi hanno raggiunto l’aviosuperficie di Castiadas, dove c’è da anni la scuola di volo diretta da Paolo Contini e, a bordo di uno degli aerei hanno deciso di tornare sul loro maxi yacht. La cantante e popstar americana e l’attore britannico sono stati paparazzati da qualche altro frequentatore della pista che, appena li ha riconosciuti, ha tirato fuori lo smartphone per immortalare un momento che sicuramente non ricapiterà con molta facilità, cioè avere a pochi metri di distanza la Perry e Bloom, due star mondiali.

Durante il loro soggiorno nel super hotel di Castiadas, i due avranno probabilmente sfruttato anche l’occasione di poter gustare qualche piatto tipico sardo.