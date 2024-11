Va a vedere il figlio giocare a calcio, Claudia muore a 58 anni per un malore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Doveva essere un pomeriggio di svago per Claudia Scavino, impiegata di 58 anni della Anstel di Ivrea. La donna era andata a Livorno a vedere il figlio 29enne Alberto Enrico giocare nella partita domenicale quando si è improvvisamente sentita male. La tragedia è avvenuta durante il primo tempo della partita. A nulla sono serviti i soccorsi, Claudia se ne è andata in pochi istanti. Una perdita immensa soprattutto per il figlio, che è accorso anche lui per aiutare la madre appena si è accorto di cosa stava avvenendo. La 58enne oltre al suo ruolo da impiegata non solo seguiva il figlio nella sua carriera da professionista nel calcio regionale ma era anche stata dirigente sia dell’Ivrea 1905 che della Vischese. Commosso il ricordo del Presidente del Livorno Ferraris, Rocco Cafarelli: “Era molto appassionata seria e puntuale. Ci si incontrava spesso sui campi da calcio e portava un sorriso ovunque andasse.”