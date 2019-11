Uta, gli incivili gettano i rifiuti nel parco comunale: “Bravi leoni da tastiera, multa di 500 euro”. Il sindaco di Uta Giacomo Porcu furioso dopo l’ennesimo atto di inciviltà: “Questo gesto incivile verrà immediatamente denunciato alle autorità insieme alle riprese della videosorveglianza (attivi h 24) e agli screen shot di qualche lione da tastiera che crede di essere moooolto intelligente consigliando di buttare i rifiuti nel parco comunale. Suggeriamo ai responsabili di iniziare a metter da parte i soldi per la sanzione di 500 euro che gli verrà comminata (come successo a tanti altri geni che si son resi protagonisti di gesta analoghe) e di mettersi a disposizione per ripulire lo scempio causato ai danni di tutta la comunità.