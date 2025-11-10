“La Legge regionale n. 19 del 2025 ha rappresentato un passo importante per semplificare e rendere più efficiente la gestione dei progetti di sviluppo locale. Tuttavia, a distanza di alcuni mesi, la sua piena attuazione non è ancora avvenuta, e questo rischia di compromettere l’utilizzo dei fondi previsti in Finanziaria per i GAL e i FLAG”.

Lo dichiara il consigliere regionale Alberto Urpi, primo firmatario dell’interrogazione presentata – depositata in data 23 ottobre 2025 – insieme ai colleghi Peru e Tunis sullo stato di attuazione della norma approvata lo scorso luglio.

Urpi sottolinea che le risorse regionali, fondamentali per sostenere i Gruppi di Azione Locale (GAL) e quelli della Pesca (FLAG), devono essere impegnate entro il 31 dicembre 2025, altrimenti andranno perse. “Si tratta di fondi che servono a garantire continuità ai progetti di sviluppo nei territori rurali e costieri, a sostenere l’occupazione locale e a rafforzare le iniziative di valorizzazione del territorio e delle economie legate alla pesca e all’agricoltura”.

“È importante – aggiunge il consigliere – che l’Assessorato dell’Agricoltura completi rapidamente le linee guida attuative e gli atti amministrativi necessari. Sono convinto che, con un intervento tempestivo e mirato, si possa porre rimedio a questa stortura e assicurare alle comunità locali le risorse che attendono”.

Urpi conclude ricordando che la politica del fare richiede collaborazione e pragmatismo: “Questo non è il momento delle contrapposizioni, ma delle soluzioni. È nostro dovere garantire che la legge approvata trovi concreta applicazione, nell’interesse dei territori e di chi ogni giorno lavora per farli crescere”.