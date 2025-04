Un banale diverbio legato alla gestione di un parcheggio ha rischiato di trasformarsi in tragedia nella serata di ieri a Barrali, dove i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per sedare una violenta lite familiare culminata con il ferimento di una persona.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 22, quando due cugini — un agricoltore 45enne e un autotrasportatore 47enne, entrambi residenti a Barrali e già noti alle forze dell’ordine — hanno iniziato a discutere animatamente proprio per questioni legate alla sosta di un veicolo. In pochi istanti la discussione è degenerata, fino a quando il 45enne ha estratto un coltello a serramanico di tipo “pattadese”, minacciando il parente.

A quel punto il cugino, nel tentativo di disarmarlo, ha ingaggiato una colluttazione durante la quale si è procurato una ferita da taglio alla mano sinistra. La scena non è passata inosservata e alcuni presenti hanno allertato immediatamente il numero di emergenza 112, permettendo ai Carabinieri di giungere rapidamente sul posto.

La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stata ricoverata in codice arancione per essere sottoposta a intervento chirurgico per la lesione riportata.

I Carabinieri hanno immediatamente recuperato e sequestrato l’arma utilizzata nell’aggressione, denunciando l’aggressore, ritenuto responsabile dei reati di minaccia aggravata e lesioni personali.