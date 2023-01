Una grande serata di fede e storia nel palazzo civico di Cagliari in onore di Sant’Efisio

Per la prima volta a Cagliari è stato rievocato il martirio di Sant’Efisio nei luoghi in cui fu processato.

Il cortile del palazzo Bacaredda ha ospitato una toccante manifestazione di rievocazione storica e fede organizzata dalla Pro Loco città di Cagliari, in collaborazione con i rievocatori dell’associazione Memoriae Milites di Cagliari e con la partecipazione degli studenti del gruppo di rievocazione storica dell’Istituto di istruzione superiore Giua e dei Cavalieri dell’Antica locanda di Castello di Cagliari.

All’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale di Cagliari, hanno assistito con commozione e meraviglia più di 200 persone di tutte le età, che hanno potuto conoscere la storia di Sant’Efisio e rivivere i momenti del suo processo e della sua decapitazione.

Al termine della rappresentazione, rievocatori e spettatori si sono schierati davanti al Palazzo Bacaredda per onorare il simulacro del Santo e seguirlo in processione fino al rientro alla chiesetta di Stampace e dove l’arcivescovo ha celebrato la messa solenne in onore del Santo.