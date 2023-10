Un trionfo di coraggio: il corso gratuito di difesa personale per donne riscuote un successo straordinario all’Arena Palafiwuk

L’evento del 7 ottobre, è stato presieduto e accolto dal Dott. Vincenzo Drago, Presidente Nazionale Federazione Italiana Wushu Kung fu (F.I.Wu.K), insieme al M° Giancarlo Manca, Direttore Tecnico della nazionale Italiana di Wushu Kung fu Tradizionale e dal Dott. Stefano Esu, presidente di Sport e Salute regione Sardegna.

Hanno preso parte all’evento, anche due tenenti dell’Arma dei Carabinieri, fornendo una preziosa presentazione sull’aspetto psicologico e legale legato alla difesa personale.

La presenza dei tenenti dei Carabinieri al corso di difesa personale per donne è stato un gesto di estrema importanza e significato. Essi hanno voluto sottolineare che l’Arma dei Carabinieri è sempre presente e impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne. Rappresentano il sostegno e l’incoraggiamento per tutte le donne a non restare in silenzio, ma a denunciare qualsiasi forma di violenza.

Solo attraverso l’impegno e la collaborazione di tutti possiamo creare un ambiente in cui le donne si sentano al sicuro e rispettate.

Durante il corso, le partecipanti hanno avuto l’opportunità di praticare per due ore le tecniche di difesa personale. Questo corso gratuito avrà una durata complessiva di un mese, con lezioni della stessa durata ogni volta.

Il corso di difesa personale è un’opportunità preziosa per imparare le tecniche e le strategie necessarie per difendersi da un’aggressione fisica, verbale o psicologica.

Durante il corso, le partecipanti avranno l’opportunità di imparare a riconoscere i segnali di pericolo, ad evitare situazioni rischiose e a reagire in modo adeguato.

Le lezioni continueranno anche in futuro, con un appuntamento già fissato per domani, sabato 14 ottobre, presso la nuova palestra PALAFIWUK in Via degli Sport, nei pressi di Via Rockefeller, a Cagliari.

Questa è un’opportunità preziosa per tutte le donne che desiderano sentirsi più sicure. La violenza contro le donne è un problema ancora dominante e irradia diverse età e condizioni sociali. Pertanto, è importante imparare a difendersi al fine di garantire la propria sicurezza.

Per informazioni, è possibile contattare il numero di telefono: 070 521071 o inviare una e-mail a [email protected].