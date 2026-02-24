Un oggetto volante triangolare sopra Selargius?

Nuova segnalazione dalla provincia di Cagliari. Intorno alle 19:15 del 19 febbraio, un testimone avrebbe osservato nel cielo sopra Selargius un oggetto luminoso dalla forma apparentemente triangolare.

A riferirlo è l’ufologo Antonio Maria Cuccu, che spiega come la segnalazione sia giunta tramite il network di informazione ufologica, senza però ulteriori dettagli successivi da parte del testimone. Secondo quanto riportato, nel cielo sarebbero apparse diverse luci, di colore rosso e verde, disposte a triangolo, rimaste visibili per alcuni istanti prima di sparire improvvisamente.

L’episodio presenta analogie con un avvistamento avvenuto l’11 dicembre scorso a Cagliari, nei pressi del Parco di Monte Claro. In quell’occasione, alcuni giovani impegnati in una sessione di jogging avevano riferito di aver visto tre fonti luminose disposte a triangolo attraversare il cielo nel più totale silenzio, sempre intorno alle ore 19.

Al momento non vi sono riscontri ufficiali né ulteriori testimonianze che possano chiarire la natura del fenomeno osservato sopra Selargius. Resta dunque aperto l’interrogativo: semplice velivolo convenzionale, drone, o qualcosa di non identificato?