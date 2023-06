Un grosso incendio tra San Gavino e Guspini: in pericolo un’azienda agricola e il bestiame

Un incendio di vaste dimensioni è in corso tra San Gavino e Guspini: in pericolo un’azienda agricola e vari capi di bestiame, si sta lottando per mettere in salvo gli animali. Chiusa la statale 197, in operazione tre elicotteri. Il rogo è scoppiato verso le ore 13,10 e a causa del forte vento le fiamme si sono propagate in fretta. Le operazioni per spegnere l’incendio sono ancora in corso.