Un donatore sardo salva la vita a un torinese: trapianto di un doppio polmone, la buona sanità. Sensazionale intervento chirurgico a Torino, è la storia più commovente di Capodanno. La generosità di una famiglia sarda restituisce la speranza a un 65 enne nella notte di San Silvestro. Come riposta l’Ansa “l’uomo, che soffriva di una insufficienza respiratoria causata da una grave broncopneumopatia ostruttiva, era iscritto in lista di attesa per un trapianto di polmone doppio e aspettava l’operazione da maggio scorso. A quanto si apprende il donatore è un 40enne di origini sarde, la cui famiglia ha acconsentito alla donazione dei suoi organi”.