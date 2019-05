“Un calcio alla Sla”, i big si mobilitano per Paolo Palumbo: Briatore lancia l’assist a Cracco e Galliani

“Paolo potrebbe essere il figlio, il fratello di tutti noi, ho deciso di fare un assist per Paolo, @paolopalumbofinalmenteabili#PassoLaPalla a @carlocracco e #adrianogalliani.

Fate anche voi la vostra Donazione cliccando sul link in BIO”. Con un video pubblicato sul social Instagram il noto imprenditore Flavio Briatore annuncia l’iniziativa e passa la palla a Carlo Cracco e Andrea Galliani per aiutare con una donazione il giovane chef Paolo Palumbo, malato di Sla. Per permettergli di sottoporsi alle costosissime cure della terapia sperimentale Brainstorm a Gerusalemme.

Anche Galliani ha subito accettato la sfida passando la palla a Paolo Berlusconi e Carlo Ancelotti.