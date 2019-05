Sardegna, il cane Giacomo ammazzato a 17 anni a colpi di roncola “per legittima difesa”

Di



sardegna

La vicenda choc accaduta in Sardegna raccontata dalla Iena Nina sul noto programma televisivo in onda su Italia Uno. Il cane Giacomo è stato ammazzato e decapitato con 14 colpi di roncola per “legittima difesa perché aggressivo”. Aveva 17 anni, con tanti acciacchi, sordo e senza un occhio: la padrona chiede giustizia