Ulassai, 93enne si allontana dall’auto e non torna: preoccupazione per Gino Serra

Da ieri sera le quadre dei vigili del fuoco di Nuoro e Lanusei sono impegnate nella ricerca di Gino Serra, 93 anni, di Ulassai.

L’anziano risulta disperso in località “Pauli” presso il Comune di residenza. Si trovava in auto, in attesa di un congiunto che allontanatosi momentaneamente e avendolo ritrovato sul posto al suo rientro, ha lanciato l’allarme.

Alle operazioni, oltre alle unità di ricerca a terra, partecipano le unità cinofile e gli specialisti con i droni e le unità esperte nella Topografia applicata al soccorso (TAS).

Sullo scenario operano anche i carabinieri di Jerzu e Ulassai.