Uccide a coltellate la figlia di 14 anni e si lancia dalla finestra, tragedia in Sardegna

Ha ucciso a coltellate la figlia di 14 anni, Chiara Carta, nel bagno di casa, dopo averla massacrata con decine di colpi, e poi si è lanciata dalla finestra per tentare il suicidio. Ma Monica Vinci, 52 anni, è sopravvissuta ed è ora ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. E’ successo a Silì, frazione di Oristano, nel primissimo pomeriggio.

Sul posto la polizia e i soccorritori del 118, ma per la ragazzina non c’era più nulla da fare. La madre è stata trasportata in codice rosso al San Martino di Ortistano.