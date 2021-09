Turista romana ruba un anello con brillanti a Stintino, bloccata e denunciata dai carabinieri

Una turista romana in vacanza a Stintino è stata bloccata dai carabinieri dopo un furto in gioielleria. La donna, 49 anni, ha voluto approfittare del frastuono e della confusione per l’importante, e molto sentita, festa della santa patrona di Stintino. Proprio mentre era in corso la processione della statua dalla chiesa parrocchiale dell’Immacolata concezione fino al porto, la 49enne è entrata nel negozio di preziosi del centro e, ammaliata dal fascino dell’anello d’argento e oro con brillante esposto in vetrina, l’ha rubatoo: tuttavia, la scena è stata notata dall’occhio vigile del proprietario, il quale tempestivamente ha chiamato i carabinieri.

L’intervento dei militari della stazione cittadina, pressochè immediato, ha permesso di individuare e bloccare la donna mentre tentava di dileguarsi tra le vie del paese, con la refurtiva ancora in pugno. L’anello è stato restituito, la donna è stata denunciata e dovrà rispondere alla procura della Repubblica di Sassari del reato di furto aggravato.