Trovati con 9 grammi di coca in macchina: in manette due pusher di Iglesias

Nella giornata di ieri gli Agenti della sezione Anticrimine del commissariato di Iglesias, durante i continui servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dell’attività illecita dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza due persone originarie del posto, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sulla scorta di una pregressa attività d’indagine, i poliziotti hanno proceduto al controllo dell’auto con a bordo i due soggetti, in transito sulla strada provinciale 2 nei pressi di Villamassargia. Dalla perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa 9 grammi di cocaina, suddivisa in involucri di cellophane e la somma di 290 euro in contanti, probabile provento della pregressa attività di spaccio.

I due sono stati quindi tratti in arresto in flagranza per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, a seguito dell’udienza di convalida per direttissima il G.I.P. ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari, concedendo i termini a difesa.