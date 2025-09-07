Di recente sono stati messi in sicurezza due esemplari sempre per strada per elemosinare “un tozzo di pane o una ciotola di acqua: mi sono attivato subito con l’ausilio della Polizia Locale in collaborazione con il Dog Hotel affinché venissero tolti dalla strada e messi in sicurezza” spiega Gaetano Crocco.

“Nel nostro territorio vengono segnalati cani e gatti che circolano pregiudicando la sicurezza sia dei nostri animali che quella dei cittadini, vuoi perché aprono il cancello e gli permettono di fare il giretto, “tanto tornano”, oppure “il cane è riuscito ad aprire il cancello. Rimango basito dalle risposte che mi danno e questo comportamento non è più tollerabile.

Dopo le segnalazioni che ho ricevuto da diversi abitanti di Coop 1000 dei 2 cani e del comportamento che ultimamente stavano tenendo, sono dovuto intervenire prima che la situazione degenerasse”.

I cani in questione sono due, erano soli, “sotto il sole cocente a 40 gradi e sotto le intemperie. Bisogna sterilizzare, a novembre 2024 è stato messo il secondo importante stanziamento in bilancio per la campagna per le sterilizzazioni fino a febbraio 2025, dove in tanti hanno aderito e chi può lo faccia fin da subito”. Un invito a sterilizzare gli animali, insomma, per evitare che il randagismo continui a essere un fenomeno di rilevanza come lo è tuttora.